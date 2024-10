Ilpescara.it - La riscossione dei tributi minori resta in capo a Ica fino alla nascita della Nuova Pescara: garantiti i livelli occupazionali

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Rinnovato per altri due anni e cioèa quando non nascerà o almeno dovrebbe nascere, la, il contratto con la Ica per ladeicomunali. Un rinnovo di contratto con un aggio del 16,5 che permetterà al Comune di risparmiare 180mila euro l’anno e che