La polmonite e le sue diverse manifestazioni, ecco quali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Laè un’infiammazione acuta del tessuto polmonare causata principalmente da un’infezione che può interessare uno o entrambi i polmoni. La malattia colpisce l’interstizio e gli alveoli polmonari, minuscole camere d’aria all’interno delleavviene lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. In presenza di, gli alveoli si riempiono di pus o liquido, rendendo difficile la respirazione e riducendo l’ossigenazione. In Italia laè una delle cause più comuni di infezione delle vie respiratorie, l’incidenza è maggiore in inverno e tra bambini, anziani e persone con malattie croniche.