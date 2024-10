Lanazione.it - La bara sul camion dei vigili del fuoco: Michelangelo, i funerali del giovane soccorritore

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arcola (La Spezia), 28 ottobre 2024 – Dolore e lacrime al funerale diOrlandi, venti anni, ile punto di riferimento del mondo del volontariato dello Spezzino, morto dopo un incidente in motorino in cui è rimasto ferito in maniera grave un amico. La chiesa di Baccano di Arcola non riusciva a contenere tutti coloro che hanno voluto salutare il. Molto conosciuto nel mondo del volontariato, in più associazioni del soccorso. Presenti tantissimi volontari delle Pubbliche Assistenze arrivati da molti comuni. Laè stata portata in chiesa su unautoscala deidel. Gli stessidelhanno trasferito il feretro nell’edificio religioso per la funzione. Sull’altare della chiesa, una grande foto del