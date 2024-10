Fanpage.it - Javier accusa Shaila di avere mentito al GF, lei si ribella: “Ho una carriera fuori, non mi serve la clip”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre, va finalmente in scena il confronto atteso traGatta eMartinez. Per il momento, l’argentino non sa ancora che la ballerina ha baciato Lorenzo Spolverato.