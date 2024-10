Israele-Hamas, tregua di 2 giorni a Gaza per la liberazione di 4 ostaggi: la proposta egiziana. In Libano 21 morti nei raid (Di lunedì 28 ottobre 2024) In caso di accordo seguirebbero altri negoziati di 10 giorni con l'obiettivo di assicurare "un completo cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti" nella Striscia Due giorni di tregua a Gaza, con il rilascio di quattro ostaggi, che potrebbe aprire la strada verso un "cessate il fuoco completo". È la proposta annunciata dal presidente egiziano Sbircialanotizia.it - Israele-Hamas, tregua di 2 giorni a Gaza per la liberazione di 4 ostaggi: la proposta egiziana. In Libano 21 morti nei raid Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In caso di accordo seguirebbero altri negoziati di 10con l'obiettivo di assicurare "un completo cessate il fuoco e l'ingresso di aiuti" nella Striscia Duedi, con il rilascio di quattro, che potrebbe aprire la strada verso un "cessate il fuoco completo". È laannunciata dal presidente egiziano

