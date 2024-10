Frosinonetoday.it - Investita da un'auto: anziana trasportata in ospedale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) È statada un'in retromarcia ma fortunatamente la velocità tenuta dalla conducente non era eccessiva e per questo un’residente a Terelle è stata trasferita a scopo precauzionale presso il policlinico San Camillo di Roma.Le sue condizioni per fortuna non sono gravi