Ilfattoquotidiano.it - Indagato per omicidio stradale il militare Nato che ha investito e ucciso una donna a Formia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unin servizio alla base di Gaeta è indicato per aver travolto eunadi 63 anni originaria della Romania, di nome Maria Smical. L’incidente è avvenuto mercoledì scorso ain provincia di Latina. L’uomo, 42 anni, era alla guida di un’Audi TT e dopo l’incidente non si è nemmeno fermato a prestare soccorso. Il corpo dellaera stato rinvenuto in un fondo adiacente la strada statale 7, quattro ore dopo l’incidente . Il, secondo la ricostruzione dei carabinieri , ha primalae poi sarebbe finito contro un’altra macchina (una Fiat 500), guidata da una quarantaseienne di Minturno, riportando lievi lesioni.