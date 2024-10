Avellinotoday.it - Incidente sulla Nazionale all’altezza del Conad, traffico rallentato

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)stradaall'altezza delbloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono già presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso, che stanno lavorando per ripristinare la circolazione. Si consiglia agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi per