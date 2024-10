Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Termini Imerese: operaio muore schiacciato da un traliccio

(Di lunedì 28 ottobre 2024)mortale sul: secondo una prima ricostruzione, unstava guidando un mini escavatore per effettuare dei lavori di bonifica in un terreno, in contrada Canne Masche, quando sarebbe statoda unche ha ceduto finendo sulla cabina del mezzo. Per Nicasio Moncada non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.