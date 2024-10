Ilrestodelcarlino.it - Incendio Zara a Padova, in fiamme il magazzino del centro storico. Blackout per 7.000 utenze

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - È andato a fuoco ildel maxistoreneldi: nessun ferito, ma lo stabile è stato evacuato. Sono rimasti senza corrente per ore i negozi e famiglie – il sindaco ha parlato di “7.000interessate” – che vivono nella zona: i disagi sono rientrati solo interno alle 11 di questa mattina. È successo stanotte nel negozio del noto brand spagnolo che si trova in piazzetta Cappellato Pedrocchi. Le cause dell'– che avrebbe distrutto il– sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma si ipotizza che possa essere scaturito da un quadro elettrico difettoso nei sotterranei. Cosa è successo L’è divampato nei magazzini interrati del negozio di abbigliamento. A dare l’allarme poco dopo le 3 di lunedì 28 ottobre, sono stati gli abitanti del palazzo, svegliati da un fortissimo odore di fumo.