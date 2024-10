Romatoday.it - Inaugurato il cantiere per il nuovo sviluppo logistico a Roma

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In via di Salone 129 è statoilper ilurbano di Scannel Properties a. Adiacente a via Tiburtina, a 2 km dal GRA, a 15 minuti dal Centro nascerà il deposito a usoche sarà composto da due unità indipendenti di circa 5.500 mq l’una, su