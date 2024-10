Agi.it - In Liguria vince Bucci, esulta il centrodestra. Pd primo partito e Renzi attacca Conte.

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Si delinea all'orizzonte il risultato delle elezioni in. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea Orlando, ha chiamato Marcoper augurargli buon lavoro sottolineando così la probabile vittoria dell'esponente del. Le elezioni anticipate erano state indette per scegliere il successore di Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, alle ore 23 di domenica l'affluenza è stata del 34,68%. In totale, gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne.  Le parole di"Abbiamo tante cose da fare e sononto perche' i cittadini hanno rifiutato i signori del no alle opere". Queste le prime parole del vincitore delle elezioni regionali in