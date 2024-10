In Liguria affluenza definitiva al 459% crolla quasi l’8%

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ott. (askanews) – Inl’alle elezioni regionali è stata del 45,9%, in crollo di8 punti percentuali rispetto al 53,4% delle precedenti consultazioni regionali del 2020. In provincia di Genova si è recato alle urne il 48,2% degli avanti diritto, circa il 5% in meno delle Regionali del 2020, in provincia di Imperia il 38,1%, circa il 12% in meno, in provincia di La Spezia il 47,2%, circa il 7% in meno e in provincia di Savona il 43,7%, circa il 12% in meno. L'articolo Inal 45,9%,proviene da Ildenaro.it.