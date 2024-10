Napolitoday.it - In autostrada con un chilo di droga: arrestati in due

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 59enne del Casertano con precedenti ed un 46enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Stradale, in particolare, durante il servizio di controllo del