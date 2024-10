2anews.it - Il Napoli Futsal cade nel derby contro la Feldi Eboli

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante un inizio di gara equilibrato, ilviene sconfitto per 5-0 nella. Prestazione opaca per ilnella, gli azzurri perdono 5-0. Dopo un inizio di gara equilibrato i padroni di casa conquistano il pallino del gioco e mettono in difficoltà i partenopei.