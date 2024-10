Ilfoglio.it - Il difficile mestiere del genitore in Un posto al sole

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Io un padre ce l’ho e non fa il prete! E’ sempre il piccolo Manuel a essere il più sincero e saggio di tutti. Il quartiere intero ormai sparla di Rosa e il prete, se ne è accorta persino la signora Giulia, Manuel è arrabbiatissimo, e solo la mamma non riesce a capire il problema. Continuando ad accusare il bambino di colpe che non ha. Anche i migliori genitori, attenti e premurosi, non riescono a comprendere fino in fondo l’umore dei figli, le situazioni che vivono, che subiscono, e come reagiscono. Ma soprattutto non comprendono che ogni gesto di padre e madre, ogni gesto, influenza i figli. Anche quando fingono di non vedere, di girarsi dall’altra parte, di non capire. I bambini capiscono sempre tutto, e lo assimilano, e lo portano dentro. E prima o poi viene tutto fuori. E l’unica speranza è che sia prima, e non poi.