Ia | migliori lavoro e benessere da Fondazione Guido Carli manifesto con top manager e imprenditori

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un algoritmo etico per un’economia responsabile, capace di cogliere l’opportunità della rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale. Sarà undell’algoretica d’impresa il lascito della Convention inaugurale della'Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA', in programma a Roma il 22 novembre alle ore