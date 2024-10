Ilnapolista.it - Horner: «La F1 è arrivata al punto che per fare un sorpasso serve un manuale di istruzioni»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla fine, Christians’è scocciato. E molto teatralmente s’è presentato davanti ai giornalisti con i fogli stampati della telemetria, per contestare le penalità inflitte a Max Verstappen durante il Gran Premio di F1 del Messico. Il campione del mondo ha beccato due penalità da 10 secondi per l’eccessiva aggressività nel duello con Lando Norris, il quale in radio ha “questo è pericoloso”. Secondola F1 èad un limite, per quanto riguarda l’eccesso di regolamentazione: “Una il pilota più coraggioso che faceva i sorpassi all’esterno era premiato. Ora stiamo rischiando di capovolgere le leggi sui sorpassi. Stiamo complicando troppo le cose e quando devi ricorrere a undiper unbeh siamo andati oltre”. L'articolo: «La F1 èalche perunundi» ilNapolista.