Ilgiorno.it - "Ho perso il braccio per una flebo"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Doveva operarsi per un tumore alla prostata, a causa dell’anestesia gli hanno amputato l’avamdestro. È quanto riferito in un esposto alla Procura di Monza da un 69enne di Seveso, che ha denunciato per lesioni colpose gravissime l’anestesista ed eventuali altri medici di una clinica di Paderno Dugnano. Il fatto contestato e ripercorso dal difensore del 69enne, l’avvocata Roberta Minotti, risale allo scorso 8 luglio, quando il paziente sarebbe stato ricoverato per l’intervento chirurgico programmato di rimozione della neoplasia. Durante la fase di preparazione all’operazione da parte dell’anestesista, sarebbe stato eseguito un accesso venoso all’arto superiore sinistro, un accesso alla vena giugulare destra e infine un accesso all’arteria radiale destra con agocannula.