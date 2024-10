Hamburger bovino bio richiamati per rischio salmonella: i lotti interessati (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Hamburger richiamati per "presenza salmonella". Il provvedimento, informa oggi il ministero delle Salute sul suo sito, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di 'Hamburger di bovino bio' 180 grammi a marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano nel Veronese. I lotti sono il 45072, il 45372 e il L'articolo Hamburger bovino bio richiamati per rischio salmonella: i lotti interessati proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) –per "presenza". Il provvedimento, informa oggi il ministero delle Salute sul suo sito, ha riguardato il 25 ottobre 3di 'dibio' 180 grammi a marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano nel Veronese. Isono il 45072, il 45372 e il L'articolobioper: iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

