Napolitoday.it - Halloween tra storia, cultura e mistero: tanti eventi con 'Vivere Napoli'

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In occasione della notte più misteriosa dell'anno,invita cittadini e turisti a immergersi in un viaggio trae tradizioni locali.Gliproposti quest'anno rappresentano un'opportunità unica per scoprire il volto più affascinante e suggestivo della