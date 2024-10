Tg24.sky.it - Halloween 2024 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quest’anno asi preannuncia come una lunga notte di appuntamenti eda non. La festa anglosassone riscuote infatti sempre maggiore successo e sono sempre di più gliin programma per gli adulti e per i bambini., come ogni altra grande città italiana, non è immune a questa celebrazione che, come in tutti i paesi che non sono di tradizione anglosassone, ha assunto più le sembianze di una festa a tema horror tra maschere, cacce al tesoro spaventose e party con ragnatele e vampiri. Ecco la nostra selezione per questa serata. La Sposa Cadavere – Il Musical Per serata di, il Teatro Alfieri diporta in scena La Sposa Cadavere, un’opera originale di Gregory Eve, con musiche di Claudio Corona, coreografie di Luigi Ceragioli e prodotta da Magnoprog Produzioni.