Lanazione.it - Gravissima una ragazza. Incidente a Firenze, terribile schianto tra auto e scooter

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 –. È successo intorno alle ore 11 e 30 in via Baracca. In base alle prime informazioni sono rimaste coinvolte un’e uno. Ad avere la peggio ladi 25 anni che era in sella al motorino. È stata portata in gravissime condizioni all’ospedale Careggi di. Al momento la dinamica delloè ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto con più volanti sia per i rilievi che per gestire la viabilità del traffico fortemente rallentato in seguito all’. Stamani un altro grave. Un ciclista è stato trasportato in gravi condizioni a Careggi dopo essersi scontrato con un’. È successo intorno alle 06:30 in zona Lungarno del Tempio.