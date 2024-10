Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlos Sainz vince il Gp del Messico. Il pilota spagnolo della Ferrari oggi 27 ottobre trionfa davanti alla McLaren del britannico Lando Norris e alla rossa del monegasco Charles Leclerc. L'iberico, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera, regala al Cavallino la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta da Leclerc sull'asfalto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlosvince il Gp del. Il pilota spagnolo dellaoggi 27 ottobrealla McLaren del britannico Landoe alla rossa del monegasco Charles. L'iberico, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera, regala al Cavallino la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta dasull'asfalto

