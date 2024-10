Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlos Sainz vince il Gp del Messico. Il pilota spagnolo della Ferrari oggi 27 ottobre trionfa davanti alla L'articolo Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlosvince il Gp del. Il pilota spagnolo dellaoggi 27 ottobrealla L'articolo Gpcon laproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

(Adnkronos) – Carlos Sainz vince il Gp del Messico. Il pilota spagnolo della Ferrari oggi 27 ottobre trionfa davanti alla McLaren del britannico Lando Norris e alla rossa del monegasco Charles Leclerc. L'iberico, al secondo successo stagionale e al ... (Lidentita.it)

Carlos Sainz commenta il suo trionfo in Messico: "Avevo bisogno di questa vittoria, anche per me stesso. Ci tenevo a vincere almeno un’altra gara con la Ferrari, farlo davanti a questo pubblico è ... (sport.sky.it)