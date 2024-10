Gp Messico, Sainz trionfa con la Ferrari davanti a Norris. Leclerc terzo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Carlosvince il Gp del. Il pilota spagnolo dellaoggi 27 ottobrealla McLaren del britannico Landoe alla rossa del monegasco Charles. L’iberico, al secondo successo stagionale e al quarto della carriera, regala al Cavallino la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta dasull’asfalto texano di Austin. “Volevo questa vittoria, ne avevo bisogno, volevo un’ultima vittoria prima di andare via dallae ci sono riuscito. Ora restano quattro gare, voglio godermele il più possibile”, dicedopo il trionfo. “Il sorpasso su Verstappen? Non l’ho preparato, ero infastidito dalla partenza, volevo sorprenderlo, ero un po’ indietro e non avevo nulla da perdere. Ero molto sicuro di superarlo.