Google pronta a lanciare Gemini 2.0 a dicembre (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Solo pochi giorni fa si vociferava di un nuovo modello ChatGPT-5 in arrivo da OpenAI, voci poi prontamente smentite dal CEO Sam Altman, e ora ecco che spunta l'ipotesi di un Gemini 2.0 pronto al debutto entro un paio di mesi. L'ultimo aggiornamento significativo di Gemini risale a febbraio, con il lancio di L'articolo Google pronta a lanciare Gemini 2.0 a dicembre proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Solo pochi giorni fa si vociferava di un nuovo modello ChatGPT-5 in arrivo da OpenAI, voci poimente smentite dal CEO Sam Altman, e ora ecco che spunta l'ipotesi di un2.0 pronto al debutto entro un paio di mesi. L'ultimo aggiornamento significativo dirisale a febbraio, con il lancio di L'articolo2.0 aproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.

Google pronta a lanciare Gemini 2.0 a dicembre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) – Solo pochi giorni fa si vociferava di un nuovo modello ChatGPT-5 in arrivo da OpenAI, voci poi prontamente smentite dal CEO Sam Altman, e ora ecco che spunta l'ipotesi di un Gemini 2.0 pronto al debutto entro un paio di mesi. L'ultimo ... (Periodicodaily.com)

Google sta testando un'interfaccia scura e chiara più leggibile nell'app beta di Gemini. Ecco cosa cambia. L'articolo Google prova a migliorare ulteriormente il tema chiaro e scuro dell’app Gemini proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)

Google ha annunciato l’espansione di Gemini Live, il suo assistente AI conversazionale, a oltre 40 lingue: a partire da oggi, in particolare, potrete parlare in italiano con l’intelligenza artificiale ... (informazione.it)

Google sta preparando il lancio di un nuovo agente AI, denominato Project Jarvis, pensato per operare all'interno di Google Chrome. Questa innovazione sarà progettata per assistere gli utenti in una s ... (msn.com)

Il nuovo AI Agent funzionerà inizialmente solo tramite browser web. (msn.com)