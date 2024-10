Liberoquotidiano.it - Giappone: premier esclude formazione governo di minoranza

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tokyo, 28 ott. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministrose Shigeru Ishiba ha dichiarato di non voler prendere in considerazione una coalizione più ampia,ndo in questo modo la possibilità di formare undi. "A questo punto, non prevedo di formare una coalizione. Penso che il nostro punto di partenza debba essere una discussione approfondita che ci consenta di accettare umilmente le politiche" dei legislatori esterni alla coalizione, ha detto ai giornalisti dopo le elezioni di ieri.