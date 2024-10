Genoa Balotelli promette | Darò tutto me stesso spero di essere pronto presto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrivato a Genova per sottoporsi alle visite mediche, prima della firma sul contratto con il, Marioha dichiarato ai giornalisti: “Adsincero non ho molta voglia di parlare. Non vedo l’ora di cominciare. Gilardino ha detto che ho il fuoco dentro? Lo vedrete“. L’attaccante ha poi aggiunto: “me, speriamo in bene.di“. Infine un saluto ai tifosi: “Ci vediamo allo stadio“.: “medi” SportFace.