Anteprima24.it - FOTO/ Violento impatto in centro città, tre persone in ospedale

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di domenica, sono intervenuti in via Zigarelli ad Avellino per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, una delle quali si è ribaltata. Nel, cinqueerano a bordo delle auto, e tre di queste sono rimaste ferite; due risultavano incastrate nell’abitacolo. Dopo averle liberate, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, i quali hanno provveduto a trasportare i feriti presso l’Moscati di Avellino per le necessarie cure mediche. Gli altri due occupanti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato di Avellino per i rilievi dell’incidente. L'articoloin, treinproviene da Anteprima24.it.