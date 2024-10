Ildifforme.it - Formula 1, la vittoria dolceamara di Sainz: “Volevo vincere un’ultima volta prima di lasciare la Ferrari”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo il sorpasso al via di Verstappen,è riuscito a riprendersi la posizione con un'azione brillante per poi mantenere la leadership indiscussa per tutta la gara L'articolo1, ladi: “dila” proviene da Il Difforme.