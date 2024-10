Avellinotoday.it - Formare i professionisti del futuro: la collaborazione tra l'I. I. S. "A. Amatucci" e la Magma

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Latra scuole e aziende rappresenta un ponte fondamentale per preparare gli studenti alle sfide del mondo lavorativo. In particolare, la sinergia tra un istituto tecnico con indirizzo sartoriale e un’azienda di abbigliamento Made in Italy offre un’opportunità unica per integrare la