Gqitalia.it - Forces of Fashion è stato il Coachella della moda

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da quando vivo a Milano, sono tornato a Roma solo per occasioni come Natale, Pasqua e le altre feste comandate. Da oggi, a quanto pare, dovrò aggiungere alla lista ancheof. L’evento organizzato da Vogue Italia e giunto alla sua seconda edizione, somiglia un po’ a una festa comandata per gli appassionati di, una sorta diin cui sul main stage non cantano Sabrina Carpenter e Charli XCX, ma parlano Alessandro Michele e Glenn Martens. In cartellone, se vogliamo continuare a usare la terminologia da festival, non c’erano solamente i direttori creativi di Valentino e di Diesel, ma anche IB Kamara di Off-White, Maximilian Davis di Ferragamo, Giuliano Calza di GCDS, Giovanna Engelbert di Swarovski e molti altri. Un nome a caso? Monica Bellucci, che recentemente ha festeggiato il suo compleanno con una cover di Vogue Italia.