Fonseca "Napoli fortissimo, noi molto motivati"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ilè una squadra fortissima, come dimostra la classifica, è in un buon momento, con un allenatore. Arriva quimotivata, ma anche noi siamoin vista della partita”. Lo ha detto l’allenatore del Milan Paulo, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il. “Ilin questo momento è al primo posto e la più forte, una delle squadre favorite per lo scudetto”, ha aggiunto. Il tecnico rossonero, poi, ha precisato che anche il “Milan è ancora in corsa per lo scudetto. I tifosi devono crederci perchè siamo una squadra forte, in crescita, e crediamo di poter ancora lottare per lo scudetto”. Tornando al rinvio della partita contro il Bologna,ha detto: “E’ stato difficile gestire questo momento, perchè quando ci siamo allenati non sapevamo se avremmo giocato o no.