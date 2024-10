Fonseca cambia il Milan: la scelta su Leao contro il Napoli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le ultime di formazione in vista di Milan-Napoli. Paulo Fonseca ha preso la sua decisione su Rafa Leao e non solo: il punto della situazione E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani a San Siro affronterà il Napoli per la decima giornata di Serie A. Fonseca cambia il Milan: la scelta su Leao (LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri devono fare i conti con un’emergenza non indifferente per via delle squalifica di Theo Hernandez e Tiijani Reijnders, ma il tecnico portoghese ha perso un altro titolare Matteo Gabbia. Così il Milan che affronterà la squadra di Antonio Conte sarà, di fatto, rivoluzionato. Rafa Leao, in ballottaggio con Noah Okafor in questi giorni, non ha effettuato il sorpasso e va dunque verso una nuova esclusione in Serie A, dopo quella contro l’Udinese. Calciomercato.it - Fonseca cambia il Milan: la scelta su Leao contro il Napoli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le ultime di formazione in vista di. Pauloha preso la sua decisione su Rafae non solo: il punto della situazione E’ vigilia di campionato per ildi Paulo, che domani a San Siro affronterà ilper la decima giornata di Serie A.il: lasu(LaPresse) – Calciomercato.itI rossoneri devono fare i conti con un’emergenza non indifferente per via delle squalifica di Theo Hernandez e Tiijani Reijnders, ma il tecnico portoghese ha perso un altro titolare Matteo Gabbia. Così ilche affronterà la squadra di Antonio Conte sarà, di fatto, rivoluzionato. Rafa, in ballottaggio con Noah Okafor in questi giorni, non ha effettuato il sorpasso e va dunque verso una nuova esclusione in Serie A, dopo quellal’Udinese.

Fonseca cambia il Milan: la scelta su Leao contro il Napoli

