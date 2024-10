Lanazione.it - Firenze, Halloween a Pontignale: sfilata e caramelle per i bambini per i vicoli addobbati

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Torna, e quest’anno pure più in grande, la festa di. Giovedì 31 ottobre 2024, icon le loro famiglie potranno sfilare a partire dalle 17 per le strade del rione di confine trae Scandicci. E non mancheranno dolcetti eper la felicità dei piccoli.