Firenze, Diodato in concerto al Teatro Verdi

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 - Un tour nel segno del “tutto esaurito” enon fa eccezione. Approda martedì 29 ottobre aldila trionfale serie di date nei teatri di, prodotta e organizzata da Magellano Concerti. Come detto, ilè sold out da settimane. Con il suo primo tour nei teatri,porta in scena uno spettacolo intenso, onirico e al tempo stesso fisico, un fuoco acceso attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi parole, sensazioni e soprattutto emozioni. Durante i concerti a dominare la scena è l’energia che si fa prima racconto e poi sempre più incontro con un pubblico che viene fortemente stimolato e invitato a divenire parte integrante e consapevole di un viaggio dentro se stessi a riscoprire la bellezza delle piccole cose che ci fioriscono dentro.