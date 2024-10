Liberoquotidiano.it - Fiorentina-Roma, disastro giallorosso: 5 a 1, con Juric è già finita?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Latravolge 5-1 lanel posticipo della nona giornata di Serie A. Moise Kean con una doppietta al 9' e al 41' porta avanti i toscani, in gol anche con Beltran su rigore al 17'. Kone tiene a galla i giallorossi firmando al 39' la rete del momentaneo 1-1, ma nella ripresa i viola dilagano con il sigillo dell'ex Bove e con l'autorete di Hummels, al 26', che marchia in negativo il suo debutto in Serie A e con la maglia della. Con questo successo la squadra di Palladino infila la terza vittoria di fila e sale a quota 16 punti, agganciando al quarto posto Atalanta, Lazio e Udinese, mentre i giallorossi rimangono fermi a quota 10. "Abbiamo sbagliato tutto, sia nel gioco che nell'atteggiamento. Fino ad adesso abbiamo fatto sette partite molto costanti, con buone prestazioni. Non me l'aspettavo, ho visto pochissima concentrazione e attenzione".