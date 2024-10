Sbircialanotizia.it - Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40 giorni ma oggi lo abbiamo buttato nel cesso" Ivanin? L'allenatore dellarischia la panchina dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 sul campo della? "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, assolutamente", dice in conferenza stampa. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40