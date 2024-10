Femminicidio di Sant'Andrea Bagni, fermo convalidato: Vascelli resta in carcere (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari il fermo per Giovanni Vascelli, il 65enne pensionato di Medesano accusato di aver ucciso nella sua abitazione, con un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro, la moglie Marina Cavalieri, infermiera di 62. È stata disposta la custodia Parmatoday.it - Femminicidio di Sant'Andrea Bagni, fermo convalidato: Vascelli resta in carcere Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È statodal Giudice per le Indagini Preliminari ilper Giovanni, il 65enne pensionato di Medesano accusato di aver ucciso nella sua abitazione, con un colpo di arma da fuoco di piccolo calibro, la moglie Marina Cavalieri, infermiera di 62. È stata disposta la custodia

Femminicidio di Sant'Andrea Bagni, fermo convalidato: Vascelli resta in carcere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio a Medesano (Parma). Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Vascelli, il 65enne accusato di avere ucciso nella sua abitazione ... (msn.com)

Giovanni Vascelli è in stato di fermo accusato di omicidio. Ha vagato in auto due giorni fino in Toscana, dove è stato trovato dai carabinieri ... (msn.com)

Il marito della donna trovata morta ieri a Sant'Andrea Bagni, frazione di Medesano, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. In una perquisizione nella casa è stata trovata una carabina di piccolo ... (gazzettadiparma.it)

Incredulità in paese e bocche cucite da parte degli inquirenti. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Marina Cavalieri, quasi certamente uccisa dal marito con un colpo di carabina in paese di re ... (gazzettadiparma.it)

Femminicidio a Sant'Andrea Bagni: la vittima è Marina Cavalieri, 62 anni. I sospetti sul coniuge, Giovanni Vascelli, 65enne, sparito per ore e rintracciato in Toscana ... (rainews.it)