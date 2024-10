Federnuoto | Tania Cagnotto Giuseppe Marotta e Andrea Pieri vicepresidenti di Barelli

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) E’ terminata quest’oggi a Roma la prima riunione del nuovo Consiglio federale dellae sono state ratificate alcune nomine. In particolare, il presidente Paolo, in carica per un altro quadriennio olimpico, e il segretario generale Antonello Panza, hanno nominato, pluricampionessa di tuffi, come una dei tre. Confermati nel ruolo, invece,, già vice presidente vicario, e, storico team leader del Settebello.diSportFace.