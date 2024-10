Pisatoday.it - Erasmus +: l'Istituto Comprensivo Franco Sacchetti di San Miniato incontra la Norvegia

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’occasione di crescita e di confronto in arrivo per la scuola secondaria di I° grado '' di San Miniato, che apre le porte al progetto+. La prossima primavera alcuni alunni delle seconde classi saranno ospiti degli studenti della International School of Bergen in