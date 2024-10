Cesenatoday.it - Elezioni regionali, Spinelli (Fdi): "Dobbiamo coinvolgere gli agricoltori nella cura del territorio"

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A fronte di 912 milioni di euro di danni stimati in Emilia Romagna per il settore agricolo, sono proprio gliche a 17 mesi dal tremendo alluvione del maggio 2023 (per non considerare quello di settembre 2024 e il recente disastro in Emilia) a chiedere una maggiordel