Elezioni Regionali Liguria, gli exit poll: Bucci in vantaggio ma è testa a testa con Orlando (Di lunedì 28 ottobre 2024) Chiuse alle 15 le urne per le Elezioni Regionali in Liguria. Ecco tutti gli aggiornamenti sui risultati IN DIRETTA 15:05 Primo exit poll Opinio-Rai: Bucci tra 47-51% e Orlando 45-49% Secondo i primi exit poll di Opinio/Rai è in vantaggio il candidato del Centrodestra, Marco Bucci, tra il 47-51% dei voti, contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando che è tra il 45,5-49,5%. 15:03 Primo Instant poll La7: Bucci 46-50%, Orlando 45-49% Stando al primo Instant poll di La7 il candidato del centrodestra, Marco Bucci, è avanti con una forbice tra il 46-50% dei voti contro Andrea Orlando del centrosinistra tra il 45-49%.

