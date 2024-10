Quotidiano.net - Elezioni regionali Liguria 2024: seggi aperti. Exit poll, proiezioni e spoglio in diretta dalle 15

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Genova, 28 ottobrein: sono stati riquesta mattina iper la scelta del nuovo presidente della Regione. Rimarrannofino alle 15, poi comincerà lo. Intanto, secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno, alle ore 23 l'affluenza è stata del 34,68%. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34%, in provincia di Savona il 31,55 %, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Nel 2020, alla stessa ora, aveva votato il 39,8 % a livello regionale, mentre nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09 %, in provincia di Savona il 41,18%, in provincia della Spezia il 39,47 %, in provincia di Imperia il 37,15%. Il verdetto è atteso in serata, preceduto da alcuni