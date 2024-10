Elezioni regionali in Liguria, si vota anche oggi fino alle 15 (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Affluenza in calo alle Elezioni per le regionali in Liguria dove ieri alle 23 aveva votato il 34,68% rispetto al 39,80 delle regionali del 2020. Seggi aperti anche oggi lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. Si vota per l'elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. I liguri sono Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Affluenza in caloper leindove ieri23 avevato il 34,68% rispetto al 39,80 delledel 2020. Seggi apertilunedì 28 ottobre d15. Siper l'elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. I liguri sono

Elezioni regionali in Liguria, si vota anche oggi fino alle 15

