Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta: quando arriveranno i primi exit poll della sfida tra Orlando e Bucci

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Laè tra Andreae Marco. Per leinsono nove i candidati alla poltrona che fino a pochi mesi fa è stata di Giovanni Toti, presidente uscente del centrodestra che si è poi dimesso in seguito allo scandalo che ha terremotato la Regione. I cittadini liguri sono chiamati a votare per eleggere il presidente e un totale di 31 consiglieri: le urne sono aperte domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 8 alle 15. Una volta chiusi i seggi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede: qui sarà possibile seguire ine i successivi aggiornamenti per scoprire chi vincerà lein