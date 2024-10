Elezioni regionali in Liguria alle 23 di domenica affluenza del 3468 per cento

Lettera43.it - Elezioni regionali in Liguria, alle 23 di domenica affluenza del 34,68 per cento

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione23 dil’al voto per leè stata del 34,68 per. In calo rispetto al 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 39,8 perdegli aventi diritto. Per quanto riguarda i dati delle province, nella Città metropolitana di Genova ha votato il 37,34 per, in provincia di Savona il 31,55 per, in provincia della Spezia il 35,6 per, in provincia di Imperia il 27,15 per. Nel 2020, alla stessa ora, nella Città metropolitana di Genova aveva votato il 40,09 per, in provincia di Savona il 41,18 per, in provincia della Spezia il 39,47 per, in provincia di Imperia il 37,15 per. Lunedì le urne sono aperte d15.