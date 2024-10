Genovatoday.it - Elezioni Regionali 2024, exit poll e spoglio in diretta: i risultati

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Alle ore 15 di lunedì 28 ottobre si chiudono le urne per le. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio e cominceranno ad arrivare, proiezioni eufficiali, che saranno riportati in tempo reale su GenovaToday in questo articolo. Sarà possibile