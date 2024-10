Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un Risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle Elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Regione Liguria, confidando che i liguri possano giovarsi di un L'articolo Elezioni Liguria, Conte: “Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Un". Giuseppeincassa il flop del M5S alleregionali inche hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Regione, confidando che i liguri possano giovarsi di un L'articolo: “M5S, al di” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali Liguria - vince Bucci : chi è il nuovo governatore

(Sbircialanotizia.it)

Il 65enne candidato del centrodestra prevale su Andrea Orlando Dopo uno scrutinio al fotofinish Marco Bucci è il nuovo presidente della Regione Liguria con una manciata di migliaia di voti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del ...

Elezioni Liguria - Conte : “Risultato M5S deludente - al di sotto aspettative”

(Lidentita.it)

(Adnkronos) – "Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore. Facciamo gli auguri di buon lavoro ...

Elezioni Liguria, Conte: "Risultato M5S deludente, al di sotto aspettative"

(msn.com)

"Un risultato deludente". Giuseppe Conte incassa il flop del M5S alle elezioni regionali in Liguria che hanno sancito la vittoria di Marco Bucci: il candidato del centrodestra è il nuovo governatore.

In Liguria vince Bucci, esulta il centrodestra. Pd primo partito e Renzi attacca Conte.

(msn.com)

AGI - Si delinea all'orizzonte il risultato delle elezioni in Liguria. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, ha chiamato Marco Bucci per augurargli buo ...

Elezioni in Liguria: M5S, il crollo di Conte e l’influenza di Grillo

(ilsole24ore.com)

Chi diceva che Grillo non conta più nulla si è sbagliato di grosso: è bastato un messaggio di cinque minuti, azzeccato nel tempo e nel contenuto, per far cambiare il risultato elettorale di una Region ...

Elezioni Liguria, Bucci batte Orlando. L’ex ministro: “Paghiamo difficoltà nel campo largo”. Conte: “Con Renzi avremmo perso più voti”

(ilfattoquotidiano.it)

Il centrodestra tiene la Regione nonostante lo scandalo giudiziario che ha colpito il governatore uscente Toti: ma a Genova il centrosinistra è avanti di otto punti. Il M5s crolla sotto il 5% e si ...